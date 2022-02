A vidékfejlesztési programban külterületi utak felújítására nyújtott be a település önkormányzata pályázatot sikeresen, így a Kis-hegyen, valamint Csokma-Újhegyen két szakasz megújítását végezhetik el.

– Összesen több mint 51 millió forintot nyertünk – tájékoztatott Lukács Tibor, Páka polgármestere. – Az egyik szakaszon 812, a másik szakaszon 1638 négyzetméter aszfaltozását végzik el, a harmadik úton pedig 1200 négyzetméteres részt állítanak helyre. Mind a három útnál nem érinti a felújítás a teljes hosszt, mert három éve már történtek a zártkerti programban hasonló munkálatok egyes szakaszokon.

A polgármester hozzátette, hogy 3 méter szélességben padkázás is zajlik. Ez azt jelenti, hogy mintegy 1200 méteren újulnak meg utak a két hegyháton.

– Belterületi utak felújítására pedig a Magyar falu programhoz pályáztunk a napokban – folytatta. – Ebben három utca érintett: a Hegyalja út 127 méter hossz­ban, ennek megújítása közel 5 millió forintba kerül. Mellette a Rózsa utca felújításra váró hossza 330 méter. Ez a szakasz a temetői parkolóhoz kapcsolódik, erre 15 millió forintot szánnak. A harmadik az Ifjúság út, ami az iskola előtt halad el. Itt várhatóan nem lesz elegendő pénz a teljes hosszra, csak 130 métert tudunk rendbe tenni, és az ott található két buszöblöt, mert összesen maximum 45 millió forintra pályázhatunk, és a fentiekkel együtt majdnem elérjük a keret felső határát. Az Ifjúság úton így marad még 210 méteres szakasz, amit majd a későbbiekben újítunk fel, ha lesz rá pályázati lehetőség – magyarázta.

Mint azt Lukács Tibor elmondta: a Rózsa utca csatlakozik a temető parkolójába, ennek aszfaltozására szintén nyertek el még tavaly pályázati támogatást, összesen közel 5 millió forintot. Ehhez az építőanyagárak emelkedése miatt 2–3 millió forint önerővel is be kell szállnia az önkormányzatnak; tervek szerint a parkolóval együtt az út is megújul. Előbbinél tavasszal elkezdik a kivitelezést. Ugyancsak várhatóak munkálatok a Háromszenteki-kápolnánál a Csokma-hegyen – tudtuk meg. Az ott álló fa présházat és más berendezések karbantartását végzik majd el, és itt is tervezik az út felújítását 600 méteren.

Visszatérve a Magyar falu programra Lukács Tibor elmondta: a fogorvosi rendelőbe eszközbeszerzésre pályáztak, hiszen sikerült fogorvost szerződtetni Zalaegerszegről, aki heti két alkalommal látja el a pácienseket Pákán, és a tavaly felújított rendelő eszközeire ráférne már a fejlesztés. Emellett pályáztak a közös önkormányzati hivatal fűtésrendszerének korszerűsítésére is, illetve bővítenék itt a vizesblokkot akadálymentesített mosdóval.