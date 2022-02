A szülők és gyermekek gyűjteményéből készült mackó kiállítás az intézmény farsangi projektjének egyik kiemelt állomása. A csoportjaikban ismerkedtek a medvefajtákkal, élőhelyükkel, építettek medvebarlangot, énekeltek, meséltek és eljárták a medvetáncot is.

Göndör Réka, a Pipitér tagóvoda vezetője elmondta: a klímaváltozással kapcsolatban a jegesmedvék életterének csökkenéséről is beszélgettek a gyermekekkel. A Sarkvidék jégtáblái rohamos olvadásnak indultak, ezért a medvéknek egyre több energiájába telik a vadászat, egyre kevesebb az élelmük. Február 27-e a jegesmedvék nemzetközi napja, innen merítettek témát, melynek feldolgozásához a digitális eszközeiket hívták segítségül.

– A kiállítás nem csupán egy mackókból álló gyűjtemény bemutatása, hanem tematikus kiállítás, mely tudást rendszerező és közvetítő is egyben – folytatta. – A medvék élőhelyét mutatja be, táplálkozásukat, vagy épp az óvodások mindennapjaiból vett életképeket, családmodellt. Több mint 100 medve látható a tárlaton, köztük a szülők féltve őrzött, gyerekkorukban kapott játékai is. Így értékmegőrző és értékteremtő funkciója is van az általunk megálmodott kiállításnak. A medve projektet a fánksütés, farsangi előkészületek és a mulatság, végül hamvazószerdán a farsangi időszak ugyancsak tematikus lezárása követi.