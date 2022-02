Erről még péntek délután tartott közös sajtótájékoztatót a Batthyány Lajos Gimnáziumban a Klebelsberg Központ elnöke, Hajnal Gabriella és Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Nemcsak a projektet mutatták be, de egyben át is adták az első informatikai eszközöket az intézmény néhány tanulójának.



Hajnal Gabriella kiemelte: a notebookokat 2024 végéig minden 5–12. évfolyamos diák megkapja, függetlenül attól, hogy állami fenntartású, egyházi vagy alapítványi iskolában tanul. Első körben a 9. évfolyamosokat látják el az eszközökkel, s a köznevelési intézmények azon pedagógusait, akik eddig még nem kaptak hordozható IKT-eszközt. Ez azt jelenti, hogy 2022. február 15. és március 31. között 120 ezer darab notebookot juttatnak el 1186 hazai település 3170 intézményébe. A logisztikai feladat a Klebelsberg Központra hárul.



A projekt teljes költsége 200 milliárd forint, ami 615 ezer notebook mellett 13 500 iskolai interaktív panel és 15 ezer robotikai eszköz beszerzésére is fedezetet biztosít. Ebből most 33,4 milliárd forint értékben osztanak szét eszközöket. A notebookokat négy évre használatra kapják a diákok, de annak lejárta után jelképes összegért arra is lehetőséget biztosítanak, hogy az IKT-eszköz továbbra is náluk maradhasson. Karbantartásra, esetleges javítási feladatok koordinálására pedig önálló felületet hoztak létre. A Klebelsberg Központ elnöke szerint hiba lenne elvárni a diákoktól, hogy csak tanulás miatt vegyék elő a notebookokat, azokat akár játékra is használhatják.