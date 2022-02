Baumgartner László polgármester elmondta: a településen kis kastélyként ismert épület – melyben az iroda is működik – csaknem kétszázötven éves múltra tekint vissza.



– Sajnos az ingatlan az évek alatt eléggé amortizálódott, ezért most már muszáj volt hozzálátnunk a felújításához – bocsátotta előre a polgármester. – A múlt év végén különített el pénzt a munkálatokra a képviselő-testület, közel kétmillió forintot költünk a beruházásra. A következő időszakban nemcsak az iroda újul meg, hanem a hozzá kapcsolódó helyiségek, valamint a Bucsutai Gondozási Központ Bánokszentgyörgyi Telephelye is.



Baumgartner László azt is jelezte: a zártkerti program keretében közel 19 millió forint támogatást nyert az önkormányzat a hegyi út felújításának folytatására. Az út 1 kilométeres szakaszát két évvel ezelőtt kőzúzalékkal újították fel szintén pályázati támogatással, most pedig a másik egy kilométert javítják. Az elnyert pénzből 50 köbméteres víztározó is készül a csapadékvíz-elvezetés érdekében. A településvezető hangsúlyozta: az útfelújításnak nemcsak az itt élők szempontjából, hanem a turizmus vonatkozásában is van jelentősége.