Az érintett néhány tíz méteres szakaszon akkora agyagdarabok kerültek az úttestre, hogy az autósoknak fékezniük kellett. Sőt az alacsonyabb építésű járművek kénytelenek voltak a szemben lévő sávba is átsorolni, akadályozva a normál ütemű közlekedést. A nyomok alapján egy közeli szántóföldről hajtott az úttestre valószínűleg egy traktor és Nagykanizsáig tarthatott az útja. Közben pedig az ismeretlen jármű sofőrje mit sem törődött a jelentős mennyiségű sárfelhordással.

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A problémával kapcsolatban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője, Pécsi Norbert Sándor válaszolt. Mint írta: a jogszabály értelmében, minden közlekedő felelőssége az útburkolat szennyezésének megelőzése. Általánosan tiltja a szennyezést, nem tesz különbséget sár, termény, motor- és gázolaj, trágya és egyéb hulladék között.

– Viszont szankcionálni, büntetni csak a hatóság tud és ők is csak abban az esetben, ha éppen tetten érik a járművezetőt – folytatta. – Amennyiben társaságunknak kell például sárfelhordást eltakarítani, akkor a munka nagyságrendjétől függően akár a 100 ezer forintot is elérheti a beavatkozás értéke. A baleseteknél, amit tudunk magunk hatástalanítunk (olajfolyást homokkal, perlittel). Ha olyan a kifolyt anyag, ami további szakértelmet igénylő beavatkozást von maga után, akkor értesítjük a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot, akik aztán elhárítják a problémát.

Hozzátette: a sárfelhordásnál kézi erővel, vagy seprűs kocsival takarítanak, de igyekeznek valamennyi esetben felszólítani a szennyezést elkövetőt a közút tisztítására. Könnyebb és olcsóbb is megelőzni a sárfelhordást, mint a nyomait eltüntetni. Amennyiben ismeretlen a tettes, rendőrségi feljelentést tesznek. Társaságuk útellenőri szolgálata folyamatosan, meghatározott rend szerint járja a közel 32 ezer kilométeres országos közúthálózatot, ha közúti szennyezést tapasztalnak és a helyszínen van gépjárműmozgás, akkor helyben felszólíthatják a szennyezést okozó személyeket a takarításra. De az interneten ismert elérhetőségeken a lakosság is bejelentést tehet.

– Tavaly együttműködést kötöttünk a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségével – fogalmazott Pécsi Norbert Sándor. – A megállapodás részeként edukációs tartalmakkal szeretnénk segíteni a türelmesebb, biztonságosabb közúti közlekedést, ennek volt része a „Tiszta kerék, rendes gazda” kampány is. Igyekszünk a figyelmet felhívni több olyan dologra is, amivel segíthetjük a mezőgazdasági munkából élőket, illetve a többi közlekedőt is. A konkrét szakaszra vonatkozóan a sárdarabok eltávolításáról azonnal intézkedtünk, a takarítási beavatkozásokat nagykanizsai mérnökségünk elvégezte.