„Kell a hulladékudvar, de nem itt” – fogalmazta meg a tiltakozók álláspontját az egyik résztvevő. A hozzászólók leginkább megszokott életüket, az egregyi nyugalmat féltették, s közlekedési aggályokat is felvetettek. Úgy érveltek: egy hulladékudvar nem való Hévíz történelmi városrészébe. A résztvevők azt kérték, keressenek másik helyszínt a létesítménynek, amely szerintük legjobb helyen a városon kívül lenne. Ezt azonban, mint kiderült, nem teszik lehetővé a pályázati előírások.

A fórumon Bali József, a Zalaispa Zrt. elnök-vezérigazgatója kijelentette: régi adósság Hévízzel szemben a hulladékudvar megépítése, amelyre azért is szükség van, mert a korábbi hulladékszigeteket le kellett szerelniük, ugyanis több felelőtlen polgár miatt a mellettük felhalmozott szemét erősen rontotta a városképet. Az ürítések ráadásul jelentős pluszköltséget okoztak a városnak. A tervezett hulladékudvar a vezérigazgató javaslata szerint csak csomagolóanyagokat, fóliát, papírt, műanyagot és üveget fogadna, de a döntés joga ez ügyben is az önkormányzatot illeti, mint ahogyan a nyitvatartást is a helyhatóság alakíthatja. Szerinte a forgalomnövekedés csak minimális lenne, s a létesítmény nem fogadna olyan hulladékot, amely környezeti terhelést okozna.

A fórumon Papp Gábor polgármester kijelentette: nem eldöntött, hogy Egregyen megépül-e a hulladékudvar, minden erről szóló híresztelést pedig fake news-nak nevezett. A folyamat ott tart, hogy várják a szakhatósági véleményeket, amelyek után eldöntheti a testület, hogy módosítja-e a helyi építési szabályzatot, és csak ezt követően határozhatnak arról, hogy megépüljön-e a hulladékudvar.

– Másik alkalmas helyszínt vélhetően nem találunk, tehát két variáció létezik: igen, vagy nem. Jelenleg semmi sincs eldöntve – szögezte le a városvezető.

A fórumon az is kiderült, a pályázati pénzt december végéig fel kell használnia a Zalaispának. Ha ez nem történik meg, akkor biztosan meghiúsul a tervezett beruházás.