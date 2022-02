Emellett további fejlesztéseket is szeretnének a következő időszakban megvalósítani, árulta el Szabó Krisztián polgármester.

- A Magyar Falu Programhoz (MFP) nyújtott be pályázatot önkormányzatunk, a faluházak felújítását célzó kiírásra - bocsátotta előre Szabó Krisztián. - Ez több, mint 10 millió forintos beruházást jelentett. Az 50-es években épült faluházunk a település centrumában található, ezért sem mindegy, hogy néz ki. A munkálatok során szinte teljesen megújult az épület, falszigetelésre, külső-belső festésre, hidegburkolásra került sor, kicseréltük a nyílászárókat, továbbá hiánypótló jelleggel kiépítettük a gázalapú központi fűtésrendszert is. Eddig fával fűtöttünk, de a rendezvényteremben álló cserépkályha nem bírta megfelelően felmelegíteni a helyiséget, ezért volt szükség a központi fűtés kialakítására. Ezzel együtt meghagytuk a cserépkályhát is, sőt, újra rakattuk, mert a cserépkályha mindig érték, másrészt hiányzott volna ebből a térből. Napelemes rendszer is került a tetőre, amellyel biztosítani tudjuk az egész épület áramellátását.

A polgármester jelezte, szintén az MFP 15 millió forintos támogatásával új falubuszt nyertek, mely egy amortizálódott, elavult, 8 személyes és 6 éves járművet vált majd - az új autó már 9 személyes lesz, a kornak megfelelő felszereltséggel, mindkét oldalon elhúzható ajtóval, kerekesszékesek közlekedését segítő rámpával, rugalmasan átrendezhető ülésekkel.

Szabó Krisztián polgármester Forrás: Szakony Attila

- Hét és félmillió forintot nyertünk a ravatalozónk felújítására, hidegburkolásra és tetőjavításra, a villamos hálózat átvezetékelésére és természetesen, a festésre - folytatta a polgármester. - Szeretnénk továbbá felújítani a falu déli részén található egyik fontos járdaszakaszunkat, ami valójában a Magyar Közúthoz tartozik, de már nem lehet tovább várni vele. Háromszáz méter hosszú etapról van szó körülbelül, s nagyságrendileg 10 millió forintba kerül majd a korszerűsítés. Van még valami, amit tervezünk, de a forrás még szintén nincs meg ehhez, ennél is pályázati forrásban bízunk. A közösségi terünk és a színpadunk közelébe álmodtunk meg egy szép kiülőt, a terveink már készen vannak - amint megjelenik a megfelelő kiírás, azonnal be tudjuk adni.

Szabó Krisztián hozzátette: fontos lenne a falu északi részén a csapadékvíz-elvezető hálózat mihamarabbi rendbetétele, továbbá az egyik, magánterületen keresztülhaladó csatorna kiváltását is tervezik. Ez több 10 millió forintos beruházás és szintén előkészítették már.