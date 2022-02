A Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület tagsága úgy döntött, mielőbb elkezdi évek óta dédelgetett tervük, a fedett közösségi tér, amolyan „kultúrpajta” megvalósítását. A gazdáktól megvásárolták a kápolna környéki területet, a város önkormányzata támogatásának köszönhetően megszerezték egy lebontott nagy méretű fapavilon anyagát, amit tavaly nyáron közös munkával már elő is készítettek a felépítésre.

– Szerencsénkre városházi képviselőnk a szívén viseli közösségünk boldogulását, segít eligazodni a hivatalos ügyek intézésében is. Beadtuk a kérelmet a terület rendezési tervének módosítására, s amikor ezt megkaptuk, elkezdhettük a tervünk kivitelezését, amelynek a végén majd egy 10,5x8,5 méter alapterületű fedett pavilon biztosít teret közösségünk rendezvényeinek – újságolta Dancs István, az egyesület elnöke.

– Jövőre lesz 20 éve, hogy a besenyő-öreghegyi gazdák a települési önkormányzat támogatásával, de saját kétkezi munkájukkal és forintjaik hozzáadásával felépítették a Péter-Pál-kápolnát. Tulajdonképpen e munka folytatásaként a közben civil szervezetbe tömörült gazdák közösségi teret is építenek maguknak – természetesen ezúttal is a város támogatásával. Amit meg is érdemelnek, hiszen a 80 tagot és ugyanannyi pártolót felvonultató polgárőr-egyesület a város egyik legaktívabb közössége, nemcsak a területük közbiztonságát, vagyonvédelmét garantálják, de elkötelezett csapatépítők, környezetvédők és hagyományőrzők is.

– Önkormányzatunk anyagilag is támogatja a munkájukat, s reméljük, még ebben az évben felavathatjuk a létesítményt – fogalmazott Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere, a településrész önkormányzati képviselője.

– A pavilon építési terve még elfogadásra vár, de a lejtős talaj rendezését, a kultúrpajta helyének kialakítását már elkezdtük. Az önkormányzat jóvoltából hamarosan megérkeznek az alaphoz szükséges építőanyagok is, a munkát természetesen mi végezzük. Bízunk benne, hogy idén nyáron a Péter-Pál-­búcsút a térköves „placcon” tarthatjuk, az adventet pedig már fedél alatt ünnepelhetjük – tette hozzá Borsos József, az egyesület elnökhelyettese, aki mérésekkel segítette a László István gépkezelő által végzett tereprendező munkát.