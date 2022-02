Bár az asztalnál négyen foglaltak helyet, a Varga Eszter borász, Bezerics Csaba szőlész-borász, Szabó László kertészmérnök, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Tanpincéjét vezető Szládovics László mellé kihelyezett üres szék azt is jelezte, hogy a helyiek lélekben maguk között tudták az Újhegy patrónusát, a másfél hónapja balesetet szenvedett Pampetrics Györgyöt is. A zsűri nyílt bírálatot tartott, azaz a gazdák is kóstolhatták a borokat, majd az ítészek nemcsak véleményt formáltak az italokról, de rögtön tanácsokat is adtak azok jobbá tételéhez.

– Borhibával, borbetegséggel egyáltalán nem találkoztunk, egy-két esetben mutatkozott kezdeti kénhidrogén, vagy érződött friss kénezés a borokon – foglalta össze a tapasztalatokat Szládovics László. – Rendkívüli évjárat van mögöttünk, ahol a nyári időjárás miatt a korai fajtáknál, mint például a cserszegi fűszeres, az Irsai Olivér vagy a zenit, az átlagoshoz képest lényegesen magasabb savtartalmat kellett kezelniük a gazdáknak. A későbbi érésű szőlőknél ezt már nem tapasztaltuk, ott a borok is harmonikusabbak, ami az eredményen is tükröződik.

A kóstolt harminc fehérborból nyolc kapott arany, 17 ezüst és öt bronz minősítést. A kilenc rozé, valamint vörösbor esetében a zsűri kettőt talált érdemesnek arany, ötöt ezüst minősítésre, s kettőnek bronzot ítélt oda.