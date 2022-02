Az épület avatóját péntek délután tartották. Szabó András, Kálócfa polgármestere elmondta: már 2018-ban benyújtották pályázatukat, ám a LEADER program átfutási ideje hosszadalmas, ezért csak tavaly készültek el a munkálatokkal. Emiatt a költségek is növekedtek, eredetileg 6,5 millió forinttal számoltak, ez 8,5 millióra emelkedett. A pályázati támogatás ötmillió forint volt.



– A felújítás során új előtetőt kapott a megszépült és sokkal korszerűbbé vált épület, készült továbbá egy mozgáskorlátozott-­feljáró, s egy teljesen új mellékhelyiséget is kialakítottunk a mozgáskorlátozottak számára – részletezte a polgármester. – Elvégeztettük továbbá a külső és belső festést, belül új járólapot kapott az épület, illetve a belső nyílászárókat is kicseréltettük. Szintén a belső terekben energiatakarékos lámpatesteket szereltek fel a kivitelező szakemberei, valamint új bútorokat is vásároltunk. A pályázat részét képezte mindezeken felül még egy Kneipp-taposó kialakítása, valamint egy kültéri asztalitenisz-asztal beszerzése is, utóbbit a művelődési háznál helyeztük el.



Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője, miniszteri biztos szerint egy település önkormányzata akkor dolgozik jól, ha az adott lehetőségekből a legtöbbet hozza ki. Kálócfa e tekintetben jó példa, hiszen folyamatosak a fejlesztések.



A képviselő arról is beszélt az avatóünnepségen, hogy a programok megvalósításához több pályázati forrás áll rendelkezésre, ezek egyike a LEADER program, amihez szükséges önerő is, ám általában nem olyan mértékben, mint az most Kálócfán történt. Az elmúlt időszakban azonban nagyon elszabadultak az építőipari anyagárak, ám mivel a község a megnövekedett önrészt is tudta vállalni, jól hasznosult a településnek megítélt ötmillió forintos támogatás.