Nagy Ferenc polgármester elmondta, a napokban végeztek a háztartásonként 1,1 köbméter fa kihordásával, amiben a hivatal dolgozói és a közmunkaprogram résztvevői is segítettek.



A község vezetője arról is beszélt, hogy most egy, a településhez közeli erdőrészből érkezett a fa, de Türjének így is 700 ezer forintjába került az igényelt mennyiség ideszállítása. A faluban aztán saját erőből és eszközökkel vitték házhoz a tüzelni valót.



– Összesen 200,2 köbméter fát vásároltunk, amiből 178 köbméter volt a támogatott – szögezte le Nagy Ferenc –, a többi költségét saját forrásainkból pótoltuk, de egyetlen igénylőt sem akartunk visszautasítani, azokat se, akik néhány napot késtek a jelentkezéssel.



Az egyedülálló, főleg nyugdíjas háztartásokban 130 ezer forint alatti havi jövedelemnél lehetett tűzifát igényelni, többkeresős, többtagú család esetén pedig személyenként 105 ezer forint volt a határ.