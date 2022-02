Nagy Bálint polgármester ebből az alkalomból tartott sajtótájékoztatót, aki elöljáróban hangsúlyozta: annak a térségnek van jövője, ahol a fiatalok megtalálják számításaikat. Emellett az elmúlt időszak legfontosabb, a társadalom különböző rétegeit érintő kormánydöntésekre emlékeztetett.

– A magyar kormány a lehetőségekhez mérten szeretné kifejezni anyagi megbecsülését. Tavaly bevezettük a nyugdíjprémiumot, februárban megkapták a szépkorúak a 13. havi nyugdíjukat, s ugyancsak fontos lépésként említem a családi adóvisszatérítést, ami 2 millió szülőt érintve 600 milliárd forintot jelent. Térségünkben ez közel 10 ezer családnak kézzelfogható segítség – mondta Nagy Bálint.

– A kormány felismerte helyesen, hogy munka alapú társadalomra van szükség, így januártól a miminálbér 200 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 260 ezer forintra emelkedett – folytatta a polgármester. – Ezek az összegek jóval magasabbak, mint a Gyurcsány-kormány idején. A fiatalok teljes SZJA-mentessége pedig példaértékű. A 25 év alatti fiatalok esetében ez havonta több tíz ezer forint többletbevételt, megtakarítást jelent. Fontos üzenet, hogy a kormány megbecsüli a fiatalabb korosztályt is, mi nem szeretnénk, ha elmennének az országból. Csak azoknak a településeknek van jövője, ahol a lakhatás és munkalehetőség mellett a szabadidő megfelelő eltöltésében támogatják őket. Keszthelyen is megalapítottuk az Ifjúsági Kerekasztalt, aminek elsődleges célja, hogy mondják el véleményüket, kritikáikat a térség közösségi életével kapcsolatosan, s számítunk rájuk az idei év tervezése során is.

A sajtótájékoztatóra érkezett vendégek végül lapunk érdeklődésére elmondták, egyöntetűen kedvező számukra a kormány döntése, többségük havonta 30-40 forinttal többet visz haza. Van, aki személyi edzői vállalkozását fejleszti, van, aki a későbbi önállósodásra, családalapításra tesz félre pénzt. Akadt olyan fiatalember, aki a szülőket tehermentesíti, mivel egyetemistaként Budapesten tanul és dolgozik.