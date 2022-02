Erről számolt be Kelemen Tamás polgármester, aki közölte, vasárnapig tizen érkeztek az elmúlt három napban, köztük gyermekek is. Az elhelyezésük jelenleg megoldott, ellátásukhoz elfogadnak segítséget. Amire szükség van: ágynemű, paplan, párna és huzatok, tisztító és tisztálkodási szerek, törölközők, tartós élelmiszerek. Ezeket a Kiss Dénes könyvtárban lehet leadni hétfőn 13 - 15, és - kedden 8 - 14 óra között.

Sikerült beszélnünk az egyik menekülttel is. Szálka Tünde 13 és 18 éves fiával csütörtökön éjjel ért Pacsára. Az asszony elmondta, hogy Kárpátalján, az Ungvári járásban, közvetlenül a magyar–ukrán határ mellett fekvő, másfél ezer lakosú, magyar ajkú Eszeny faluból menekültek el. Nagyobbik fiát csak azért engedték át, mert nagyszülei után megkapta a magyar állampolgárságot és rendelkezett magyar személyi igazolvánnyal.

- Vonattal Csopra utaztunk, a határon a katona ukránul kérdezte a fiamtól, miért volt Ukrajnában, de a fiam úgy tett, mintha nem értené - mesélte az Eszenyen kozmetikusként dolgozó asszony. _ Tolmácsot hívtak, így mondta el nekik, hogy három hete jött látogatóba az édesanyjához. Erre elkérték az útlevelemet, ami ukrán, és ekkor a katona kérte, magyarázzam meg a kétféle útlevelet. Elmondtam neki ukránul, hogy a fiam kiskorától a nagyszüleivel él Magyarországon, itt járt iskolába, itt dolgozik, csak látogatóba jött hozzám és együtt a megyünk a nagyszülőkhöz. Szerencsére a határőr elfogadta a magyarázatot és átengedett minket. Az ukrán férfiakat azonban kiszedték a sorból, nem engedték tovább - idézte fel.

Szálka Tünde arról is beszélt, hogy férje szülei hét éve jöttek át Magyarországra, először dolgozni, aztán Pacsán telepedtek le. Azóta kőműves férje is a határon innen talált munkát, ő pedig Budapesten dolgozik, és nemrég csatlakozott hozzá 18 éves fia is A család az elmúlt években rendszeresen megfordult Pacsán, a gyerekek a nagyszülőknél nyaraltak.

- Az édesapám otthon maradt, 67 éves, őt már nem érinti a 18-60 évesekre vonatkozó hadkötelezettség, azt mondta, nem szeretne eljönni. A férjem nagyszülei is maradtak. A rokonaink közül csak az idősebbek döntöttek így, de a fiatalabbak már eljöttek. Utánunk több család is megérkezett Pacsára. Egy anyuka két gyerekkel, a másik négytagú család nagymama, anyuka, apuka, meg 15 éves gyerek. A harmadik család, az anya 8 és 13 éves gyerekkel jött át, de az apát már nem engedték. Rajtuk kívül még két családról tudunk, akik megpróbálnak átjutni a határon és ide tartanak. Az egyiknél négy hónapos kisgyerek is van, de ott az apát nem engedik már át - sorolta.

Szálka Tünde arról is beszámolt, hogy eddig mindegyikük szálláshoz jutott, köszönhetően a pacsaiak önzetlen felajánlásának.

A közép-zalai városban évek óta több orosz festőművész is él. Egyikük, Olga Tobreluts az interneten tett közzé videóüzenetet, amelyben követeli az Ukrajna elleni katonai akció azonnali leállítását. Mint mondta: Oroszország állampolgáraként egyik oldalról sem fogadok el egyetlen meggyilkolt embert sem. Ellenzek minden katonai akciót. Állj meg és ülj le a tárgyalóasztalhoz, azonnal! Én orosz vagyok, a férjem, Andrej ukrán. Nagyon sok ilyen házasság van Oroszországban. Testvéri nép vagyunk. Mindegyiküknek rokonai, testvérei élnek a határ két oldalán. Azért élünk Magyarországon, mert nem értjük a totalitarizmust és az agressziót. Művészek vagyunk, és a szeretet és a béke a fő dolgunk,szólt az üzenete.