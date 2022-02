Az elmúlt időszakban a pandémiás korlátozások hiúsították meg a népszerű programsorozatot, a szervezők reményei szerint a koronavírus idén már nem szól közbe. A kulturális kavalkád kínálatáról a szervezők, a támogatók és a fellépők hétfőn reggel sajtótájékoztatón számoltak be a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Az eseményen részt vett Balogh László polgármester, valamint Gábris Jácint, az önkormányzat oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottsága elnöke is.

Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója azt mondta: idén rendkívül színes kínálattal várják a közönséget, a reper­toárban valamennyi korosztály megtalálja a neki való programot.

– 1993-ban indult útjára a Tavasz a kultúrában – Kultúra a tavaszban című rendezvénysorozat, amit elődeink álmodtak meg – idézte fel a kezdeteket Kovácsné Mikola Mária. – Ebből „nőtt ki” 1998-ra a Tavaszi Művészeti Fesztivál, ami egy összművészeti rendezvényfolyam, mert gyakorlatilag valamennyi művészeti ág képviselteti magát. Idén március 25. és április 9. között 10 nívós kulturális eseménnyel várjuk a kultúra barátait.

A részletekről Novinszki Ida, a fesztivál főszervezője szolgált információkkal. Mint elmondta: nyitóeseményként igazi szuperprodukciónak ígérkezik az ­ExperiDance-t váltó TBG Production Tánctársulata előadásában a Gyöngyhajú lány balladája című Omega-musical, amely 24 tánc- és 21 színművészt vonultat fel, utóbbiak sorában például Koós Rékát és Lux Ádámot. Másnap kiállítás nyílik a Ludvig Nemzetközi Művésztelep elmúlt 22 évének kortárs műalkotásaiból, március 27-én pedig Süsü, a sárkány kalandjai elevenednek meg a színpadon a kaposvári Roxínház társulatának elő­adásában. Két nappal később a Móricz Zsigmond Művelődési Házban Parti Nagy Lajos író és Lukács Miklós cimbalomművész zenés estjére kerül sor, 30-án pedig a Bacsó Kristóf Triad jazzkoncertje várja a műfaj kedvelőit. Április elsején a Medgyaszay Házban a Leander Kills és a Your Last Steps rockkoncertjeit rendezik meg. Április 2-án a 25 éves Zalagyöngye Táncegyüttes jubileumi előadása lesz látható a Hevesi Sándor Művelődési Központban, 5-én pedig a Medgyaszay Házban a Kanizsai Kamarazenei Műhely ad hangversenyt. Április 7-én Molnár Ferenc: Egy, kettő, három című vígjátékát mutatják be a HSMK-ban a Kultúrbrigád és az Átrium társulatának tagjai, köztük Alföldi Róbert és Debreczeny Csaba. A művészeti fesztivált április 9-én a Rutkai Bori Banda gyermekkoncertje zárja a Medgyaszay Házban.