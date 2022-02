A projekt keretében 1584 négyzetméternyi útszakasz és 414 négyzetméter nemesített padka felújítására került sor. Az út egy korszerű sertéstelephez vezet, mely munkalehetőséget biztosít a településen. Az átadón Szászfalvi László, a somogyi térség országgyűlési képviselője kiemelte: bár a Magyar falu program csak pár éve létezik, segítségével máris sok minden épült-szépült a falvakban, csak hazai pénzügyi forrásból. Rámutatott: Iharosberény aktív pályázó település, ez önmagában példaértékű, az pedig különösen, hogy a projekt az önkormányzat és a sertéstelepi vállalkozás összefogásával valósult meg.

Zsirmon Endre polgármester is a Magyar falu program fejlődésben betöltött kulcsszerepét, illetve az összefogás, az állandó megújulás és a fejlődni akarás fontosságát emelte ki.

Ledniczky Miklós Jánosné alpolgármestertől megtudtuk: Iharosberényben a legnagyobb folyamatban lévő fejlesztés a 350 millió forintos pályázati pénzből épülő, 3 csoportos minibölcsőde. Az intézmény a legkorszerűbb technikával épül, minden igényt kielégítő eszközökkel lesz felszerelve, már szakembereket is képeztettek ki hozzá és várhatóan szeptemberben nyitja kapuit.

A Magyar falu programhoz idén is adott be pályázatokat a falu: járdák felújítására, a térségben élőket ellátó fogorvosi szolgálat eszközfejlesztésére, valamint a temetőkerítés felújításra. Ezeken kívül az iharosberényi civil szervezetek is pályáztak az MFP-hez.