Kifinomult ízléssel kialakított, panorámás luxusházat vásárolhat Cserszegtomajon

Valószínűleg kevesen utasítanánk vissza a több mint 4000m2-es telken található családi házat. A 2017-ben épült otthon panorámája a környező dombokra, erdőre és a Balatonra néz, ami valószínűleg minden naplementénél különleges élményben részesíti majd új tulajdonosait. A 210 millió forintért megvásárolható ingatlan márvány és olasz, spanyol csúszásgátló burkolattal, hűtő-fűtő légkondicionálóval, fényzáró függönyökkel, padlófűtéssel és 22 db napelemmel is rendelkezik. Ugyan a 192 m2-es ház már a leírása alapján is elvarázsol bennünket, érdemes megtekintetni képeken is: biztosan nem fog csalódást okozni.