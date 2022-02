Korábban már beszámoltunk róla: a városba költözött vetési varjak jelentős méretű populációi okoznak problémát több utca, köztük az Ady Endre utca, a Sétakert Batthyány utca alatti része és a Platán sor lakóinak. Utóbbi helyszínen nemrég beavatkoztak. - A Platán sor esetében Bodó László önkormányzati képviselő kezdeményezte a varjúfészkek eltávolítását társaságunknál - mondta Szabó István, a Via Kanizsa vezérigazgatója. - Mivel a vetési varjú védett, a zavarásához szükséges engedélyt az önkormányzat kérte és kapta meg a beavatkozásra. Ez egyszeri engedély és csak az adott területre érvényes, február végéig.

– Rengeteg panasz érkezett a lakók részéről, hogy a madarak ürülékével sok helyen találkoznak, az erkélyen, a ruhákon, az autókon – a festésre rászáradó bélsár károsíthatja is azt –, a járdán és még sorolhatnám. Ez bizonyos mértékig fertőzésveszélyt is hordoz magában – mondta Szabó István.

Hozzátette: a fészkek eltávolításától azt remélik, hogy a madarak nem települnek vissza ugyanoda. A hét elején igénybe vették a hivatásos tűzoltók segítségét is, vízsugárral verették le a fészkeket a fákról. Később pedig – mivel ez nem bizonyult kellően hatékony megoldásnak – áttértek a manuális, azaz kézi módszerre. Körülbelül 40 fészket tudtak így eltávolítani.

– Ezzel párhuzamosan az öreg, beteg ágakat is levágtuk a platánfákról, melyek letörésük esetén veszélyt jelentenének a járókelőkre vagy a járművekre – jelezte a vezérigazgató, aki hozzátette: tudják, hogy a város más pontjain is van probléma a nagyra nőtt vetési varjúpopulációkkal, de azokra most nem születik megoldás. Biztos jó lenne a lakóterületeken folytatni a beavatkozásokat, de érdemes megvárni, hogy mi lesz a Platán soron – vajon visszaköltöznek-e a madarak?

Az europamadarai.hu oldal szerint a vetési varjú fészektelepei korábban főleg mezőgazdasági területeken, szántóföldek közé ékelődött fás ligetekben, erdősávokban, valamint folyók, tavak menti erdőfoltokban létesültek. Az utóbbi évtizedekben azonban a meglehetősen intelligens madárfaj rohamosan urbanizálódik, 1980-ban már az állomány 17,5 százaléka költött parkokban, lakott területeken. Ez az arány azóta jól érzékelhetően növekedett.