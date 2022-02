Utóbbi jelmezversenyt, kulturális és szórakoztató bemutatókat tartalmazott, így az érdeklődés is élénk volt a program iránt. Olyannyira, hogy a megnyitó idejére teljesen megtelt a piactér, ezt az árusok is örömmel konstatálták.

– Az elmúlt időszakban nagyon sok fejlesztés történt Dél-Zalában, a környező településeken, a most induló program pedig az emberek összekovácsolására kínál majd nagyszerű lehetőséget – mondta Jakab Sándor polgármester, hozzátéve: a konzorciumvezető Újudvar mellett Csapi, Magyarszentmiklós, Nagybakónak, Nagyrécse és Zalakaros, valamint az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület vesz részt a közel 53 millió forintból megvalósuló projektben.

Közös céljuk az újraélesztett dombvidéki életmód és gazdálkodás továbbfejlesztése, a közösségi élet bővítése, térségi szemlélet kialakítása, a települések egymás közötti kommunikációjának erősítése és a közösségeken keresztül a fiatalok visszacsábítása a térségbe. A projekthez tárgyi eszközök beszerzése is társul, így akik eddig nem rendelkeztek téli viszonyok közt is használható, fűthető rendezvénysátorral, sörpadokkal, most ezt a hiányt is pótolhatják.

Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke a havi rendszerességgel tartandó újudvari termelői piac eddigi eredményeit méltatta. Szerinte nemcsak a változatos és minőségi kínálata miatt kedvelik, hanem azért is, mert rendre tartalmas program társul hozzá. Az alelnök úgy véli: a helyi termékeket kínáló termelői piacok mind az árusok, mind a vevők szempontjából hasznosak, de zöldcélokat is szolgálnak, mert a kínált termékeket nem kell utaztatni.

Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a hat település összefogásán túl a Dombhátról dombhátra program tartalmi célját emelte ki. Mint mondta: a tárgyiasult fejlesztéseken túl fontos, hogy meg tudjuk őrizni identitásunkat, magyarságtudatunkat, ehhez szükség van az olyan rendezvényekre, mint az újudvari, vagy a következő hétvégén a konzorciumi partnertelepüléseken megvalósuló hagyományőrző disznóvágás. Az államtitkár úgy fogalmazott: feladatunk továbbadni a jövő nemzedékének azt a tudást és szokásrendszert, amit eleinktől örököltünk. Egy piactér ennek is színtere lehet, a történelem folyamán ugyanis a kút és a vásár volt az a két helyszín, ahol az emberek rendre összejöttek, hogy az általuk elgondolt világról kifejtsék gondolataikat.