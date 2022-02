Az önkormányzat és az iskola térségében, egy kis virágos parki építmény fölött hatalmas fehér betűkkel virít Borsfa felirata, amelyen az „o” betűből piros szívet formáztak. A tavaly elkészült üdvözlő felirat után kinyílik a tér, melyet egy modern, „bárhol megállná a helyét!” épület zár le. Ez a Fekete István Általános Iskola új tömbje, előtte parkolóval, melynek ünnepélyes átadása a közeljövőben történik meg. Az iskola mintegy másfél milliárd forintból épült újjá, a régi helyére szinte teljesen új építmény készült, olyan, amilyet városban is ritkán látni. Mint megtudtuk, az épület használatbavételi eljárása már zajlik, s legkésőbb március elejére beköltözhet a tornacsarnokkal is rendelkező épületegyüttesbe a 130 tanuló és a 14 tanár. A felújított és kibővített általános iskola természetesen központi szerepet is betölt majd a körzetben, hiszen nemcsak Borsfáról, hanem a környező településekről is járnak ide szép számban diákok.

Hamarosan birtokba vehetik a tanulók és tanáraik Borsfa új iskoláját Forrás: Győrffy István