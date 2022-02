- A zenekart 2016-ban hoztuk létre. Akkoriban még négyen játszottunk, jelenleg pedig három fő alkotja a csapatot. A trió tagjai Juhász Róbert gitáros, aki szintén zalaegerszegi származású, Perness János dobos, és jómagam – kezdte történetüket a zalaegerszegi származású Bella Levente, a zenekar frontembere, énekes és dalszerző.

Két zeneművel is neveztek a Dalba

- Mint szerző, már egy ideje minden évben adtam le saját szerzeményeket, de még egyszer sem jutott be a dalom. Mindig úgy voltam ezzel, ha már úgyis írok, beadom, azzal nincs veszíteni valóm. Ez idén is így történt, két dallal is neveztem a versenyre. Az egyik, részben úgy íródott, hogy kicsit populárisabb legyen; ott Gallusz Nikivel énekelek egy gyönyörű duettet, aminek címe: Szép vagy nekem. A dalt Krajczár Péter zenei producer hangszerelte, aki szintén zalaegerszegi, és szakmájában nagyon elismert egyéniség. Így én írtam a dalt és a szöveget, de rábíztam a hangszerelést. Ezzel neveztünk a versenyre.

A zenekar tagjai balról jobbra: Juhász Róbert Bella Levente , Perness János.Forrás: Gerócs Balázs

- A pályázati határidő előtt egy nappal azonban még körbenéztem, hogy milyen más dalom van, ami versenyképes lehet. Azt gondoltam, ezen már ne múljon, így előkaptam az Influencer című zenénket, ami június közepén jelent meg. Ennek egyébként egy nagyon vicces videóklipje van. Utolsó előtti nap küldtem el. Amikor decemberben hívtak a Dalból és gratuláltak, hogy bejutottunk a versenybe, nagyon örültem. Kérdeztem a hölgyet, melyik dalunk nyert; óriási meglepetés volt, amikor közölte, hogy az Influencer.

A Dal egy ajándék a zenekarnak

- Az hogy bejutottunk a negyven versenyző közé, nekünk egy hatalmas élmény. Úgy voltunk vele, hogy akár tovább jutunk akár nem, nekünk ez egy jutalom. Az, hogy a zenekar főműsor időben elő tudja adnia saját dalát, fantasztikus érzés. Ugyan az előválogatóból nem jutottunk tovább, de erre fel voltunk készülve, hiszen iszonyatosan erős volt a mezőny. A produkció több pozitív visszajelzést is kapott, Ferencz György véleménye pedig kifejezetten sokat számít nekem.

Az akusztikus versenyben még bent vannak

- Mindenkit, aki bejutott a versenybe, felkértek, hogy készítse el a zenét akusztikus verzióban is. Ezt még januárban, a verseny előtt vették fel élő verzióban az A38 hajón a Petőfi akusztik keretein belül. Ezeket a felvételeket tették nyilvánossá, amikor lement az utolsó válogató is. Ezáltal még versenyben vagyunk, hiszen lehet szavazni az év akusztikus dalára.

A Dal óta sokkal több felkérésük lett

- Az a célunk, hogy minél több ember megismerje a zenénket. Örülünk, hogy már most több budapesti és vidéki klub, valamint fesztiválkoncert van már a naptárunkban. A Dal egyik hozadéka, hogy azóta lényegesen több felkérésünk lett - mondta Levente.

Bízunk benne, hogy Zalaegerszegen is hallhatjuk a közeljövőben a zenekart. Akusztikus dalukat is érdemes meghallgatni, melyre IDE kattintva tudnak szavazni.