Nemesnépen péntek este közel tucatnyi résztvevő gyűlt össze, nemcsak a faluból, de a közeli Szentgyörgyvölgyről és a Vas megyei Velemérből is érkeztek gyerekek, akik a Márokföldön élő Bedő Katalin vezetésével hamar elsajátították a kiszebábkészítés fortélyait. Praktikus okokból ezúttal nem szalmából, hanem újságpapírból formálták meg a telet jelképező kis alakokat, hiszen – mint Németh Gabriella, a község közművelődési szakembere lapunknak elmondta – a fiatal korosztály könnyebben, magabiztosabban dolgozik ezzel az anyaggal.



– Meglepő volt szembesülni azzal, hogy a jelenlévő 6–10 éves gyerekek ismerték a kiszebábot, s tudtak annak télűző szerepéről – mondta Németh Gabriella. – Mindez talán a közoktatásban egyre hangsúlyosabban megjelenő hagyományőrzésnek köszönhető, de talán annak is, hogy a résztvevők falvakban élnek, ahol valamilyen szinten még élnek a népszokások. Nekünk az a célunk, hogy fenn is tartsuk azokat, ezért a következő hétvégére több településsel együtt közös téltemető farsangi mulatságot szervezünk, amelynek végén nem csak egy nagyobb, szalmából készült kiszebábot vetünk majd bele a tűzbe: a mai nemesnépi, a szombati szentgyörgyvölgyi és vasárnapi magyarföldi foglalkozásokon részt vevők saját kis figuráikkal is megtehetik ugyanezt.