A találkozót a csácsbozsoki Király Imre szervezte, akit január elején a klub elnökének választottak, a hegyen pedig ő szólt a Vince-napi népszokásról. Furján Gellért csácsi plébános először a kertben lévő Szent Orbán szobor melletti szőlőtőkét, majd az egész szőlőhegyet megáldotta. Ezt követően Schmidt Viktor pincéjéhez látogattak az egybegyűltek, ahol Király Imre méltatta a gazda borát, aki több csácsi borversenyen is aranyérmet nyert nedűjével. A bor megszentelését követően a szőlősgazda elmondta, hogy a legutóbbi termése nagyon jó volt, hasonlóban reménykedik az idén is, amihez persze a gondviselő segítségére is mindig szükség van.