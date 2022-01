Petra a mai napig élete egyik legemlékezetesebb pillanataként emlékszik vissza a versenyre. Elmondta: azóta minden évben figyeli a mezőnyt, mindig szép, ízléses külsővel rendelkező lányok küldik be a fotóikat. A lebonyolítás is nívós, ezért aztán a kortársainak nyugodt szívvel ajánlja a részvételt. A csinos barátnőit is biztatja, ugyanis saját tapasztalatából már jól tudja, hogy ezen a szépségmustrán minden flottul és jól működik.

– A megyei fordulóban dolgozó zsűri jóvoltából mindig a legszebbek jutottak tovább – folytatta. – Ezután olyan profi stáb fogadja a lányokat, akik már a szépségiparban letették a névjegyüket, így sok hasznos tanáccsal szolgálhatnak.

A Mediaworks Hungary Zrt. immár negyedik alkalommal indította el a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre a 18-29 év közötti hölgyek nevezését várják. A viadal - ahogy eddig, úgy most is - megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A megyei fordulóba maximum harminc lány juthat be, ezért sem érdemes sokáig halogatni a nevezést. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de külön kérésre profi fotós is elkészítheti a sorozatot. Regisztrálni a zaol.hu oldalon keresztül elérhető tunderszepek.hu felületen lehet.