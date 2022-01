Valóban így van, a sportpályákat, a tetszetős épületeket, beragyogja az év eleji napfény, az embernek kedve lenne egyet futni a rekortán pályán, netán felkapaszkodni a fákra szerelt kötélpályákra. De helyet kapott az Alsóerdei Sport- és Élményparkban négyévszakos sípálya, kreszpark, kerékpár- és futópálya, játszótér is.

Fákra szerelt kötélpályák

Forrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

2020 júniusában kezdték el a zalaegerszegi Alsóerdő új sport- és élmény park építését, melynek során egy különleges, több generáció számára is élményt kínáló, összetett fejlesztési program valósult meg. A sportkomplexum egyedülállósága, hogy egy olyan szabadidő eltöltésére alkalmas élménypark épült, ahol a család minden tagja kikapcsolódhat. Mindenki megtalálhatja a számára alkalmas sportpályát és eszközt, akár saját maga, vagy egy baráti társaság számára is. Közülük is kiemelkedik a sípálya, ahol a síelés tudományát és a vele kapcsolatos felvonó használatot is el lehet sajátítani úgy, hogy ehhez még csak hóra sincs szükség. A KRESZ-pályán a gyermekek játszva sajátíthatják el a közlekedési szabályokat, ismerhetik meg a táblák jelentését. A várost és a sport-élményparkot összekötő kerékpárutat is felújították, a főútról való megközelítését közlekedési lámpák szabályozzák.

Egyedi mászók, csúszdák

Forrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

A mostani napsütés azonban ne tévesszen meg senkit, a tél java valószínűleg még hátra van, lehetnek szabadtéri sportolásra alkalmatlan zord idők is. Ettől függetlenül megkérdeztük a város polgármesterét, hogy mikorra tervezik a létesítmény megnyitását? Balaicz Zoltántól azt a választ kaptuk, hogy elképzeléseik szerint április 22-én lesz az élménypark ünnepélyes megnyitása.