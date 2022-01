"Kedves Zalaegerszegiek!

A beoltottak száma 6.329.185 fő, közülük 6.073.498 fő már a második oltását is megkapta, 3.457.497 fő pedig már a harmadik oltást is felvette. A harmadik védőoltást eddig a felnőtt lakosság közel 40 százaléka adatta be, ami meghaladja az Európai Uniós átlagot, így jelenleg a harmadik oltásban első helyen áll Magyarország az EU-ban.

Az eddigi oltási akciók sikerére és az omikron vírusvariáns magyarországi megjelenésére tekintettel januárban több oltási akció is lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben, amikor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást. Emellett a háziorvosok is tartanak oltási akciókat a rendelési időben végzett oltásokon túl, a hétvégi oltási akciónapokra külön térítésre jogosultak. Januárban minden csütörtök és péntek délután, és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és járásközponti szakrendelőkben oltópontokon. Oltási akció a kórházi és járásközponti oltópontokon:

2022. január 27-28. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között

2022. január 29. (szombat) 10-18 óra között

Zalaegerszeg honlapján (https://zalaegerszeg.hu/.../Telepulesi_Oltasi_Akcionap...) a Hírek, információk rovatban megtalálható, hogy a Települési Oltási Akciónap (oltási hétvége) keretében az egyes felnőtt háziorvosi körzetekben mikor van lehetőség az oltás felvételére.

A legutolsó szennyvízminták alapján Zalaegerszegen a koronavírus koncentrációja mérsékelt, a tendencia emelkedő. Részletek: https://www.nnk.gov.hu/.../1382-2-het-enyhen-emelkedik-a...

A járványügyi helyzet miatt:

- A Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás továbbra is csak előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges a földszinten kialakított munkaállomásoknál. Ügyfélfogadás közben és a folyosókon is kötelező a maszk viselése mind a dolgozóknak, mind pedig az ügyfeleknek.

- A Városi Ügyfélszolgálati Irodán kötelező a maszk viselése mind a dolgozóknak, mind pedig az ügyfeleknek.

- A képviselőtestület ülésein, valamint a bizottsági üléseken is kötelező a maszk viselése, csak az éppen felszólaló veheti azt le a hozzászólás időtartamára.

A járványügyi önkormányzati adományszámlára minden felajánlást köszönettel fogadunk: 11749008-15432704-06530000

Intézményi hírek a pénteken beérkezett adatok alapján:

Bölcsődék:

- A Cseperedő Bölcsődében 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Az Űrhajós Bölcsődében pénteken 2 dolgozó és 3 gyermek volt igazolt koronavírus fertőzött, egy csoport volt karanténban. Sajnos hétvégén is több dolgozó lett igazolt pozitív beteg, és mivel már nincs elegendő kisgyermeknevelő, valamint dajka a gyermekekre a bölcsődében, így az intézmény vezetése egy hét leállásra tett javaslatot.

- A többi intézményben nincs koronavírus fertőzött.

Óvodák:

- Kis utcai Óvoda: 2 gyermek és 3 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Mikes utcai Óvoda: 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Szivárvány téri Óvoda: 2 gyermek igazolt koronavírus fertőzött, 1 csoport van karanténban.

- Kosztolányi téri Óvoda: 1 gyermek igazolt koronavírus fertőzött, 1 csoport van karanténban.

- Kodály utcai Óvoda: 1 gyermek és 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Landorhegyi Óvoda: 1 gyermek igazolt koronavírus fertőzött.

- Űrhajós utcai Óvoda: 3 gyermek és 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- A többi óvodában nincs koronavírus fertőzött.

Helyzetjelentés a zalaegerszegi iskolákból:

- Petői Sándor Általános Iskola: 13 diák igazolt koronavírus fertőzött, 1 osztály van karanténban.

- Dózsa György Általános Iskola: 23 diák és 4 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 1 osztály van karanténban.

- Eötvös József Általános Iskola: 15 diák és 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 1 osztály van karanténban.

- Izsák Imre Általános Iskola: 13 diák és 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 2 osztály van karanténban.

- Liszt Ferenc Általános Iskola: 21 diák és 4 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 5 osztály van karanténban.

- Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola: 21 diák és 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 2 osztály van karanténban.

- Öveges József Általános Iskola: 11 diák és 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 2 osztály van karanténban.

- Béke ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és EGYMI: 3 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola: nincs igazolt koronavírus fertőzött.

- Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI: 27 diák és 4 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 1 osztály van karanténban.

- Kölcsey Ferenc Gimnázium: 68 diák és 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Zrínyi Miklós Gimnázium: 65 diák és 6 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Városi Középiskolai Kollégium: 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium: 25 diák és 3 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Báthory István Technikum: 12 diák és 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 3 osztály van karanténban.

- Csány László Technikum: 24 diák és 4 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 9 osztály van karanténban.

- Deák Ferenc Technikum: 2 diák igazolt koronavírus fertőzött, 4 osztály van hibrid oktatáson (az oltottak jelenléti órái online módon biztosítottak

az oltatlanok számára).

- Ganz Ábrahám Technikum (időközben egyesült a Munkácsy Mihály Technikummal): 8 diák és 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Széchenyi István Technikum: 7 diák és 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 2 osztály van karanténban.

- Nyitott Ház: 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

Zalaegerszegi Gondozási Központ

- Idősek Otthona: 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Idősek Gondozóháza: nincs koronavírus fertőzött.

- Szociális Alapszolgáltatás: nincs koronavírus fertőzött.

A volt Pais iskolában működő, egyházi fenntartású, Gondviselés Háza névre hallgató idősotthonban 3 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

Család- és Gyermekjóléti Központ: 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

Vigyázzunk egymásra!

Zalaegerszeg, 2022. január 23.

Balaicz Zoltán

polgármester, a helyi járványvédelmi bizottság vezetője" - olvasható a bejegyzésben.