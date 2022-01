Kim Nyikoláj, a Hévízi Orosz Ortodox Egyházközség parókusa lapunknak nyilatkozva kiemelte: Krisztus megkeresztelkedésének ünnepén megszentelik a vizet, és imáikban kérik a Szentlélek kiáradását s áldását - nemcsak a vízre, hanem a teremtett világra és minden egyes emberre is. A templomban végzett vízszentelés után a hívek körmenetben elzarándokoltak a legközelebbi élő forráshoz, jelesül a Hévízi-tóhoz, amit a parókus megszentelt. Kim Nyikoláj lapunknak azt is elmondta: Moszkva környékén, vagy máshol Oroszországban, a -10, -20 fok ellenére is sokan megmártóznak az ünnepen. Ilyenkor az emberek azért imádkoznak, hogy a Szentlélek leszálljon a vizekre és megszentelje azokat - tette hozzá Kim Nyikoláj.

- Fennállásunk 10 éve óta tizedszer jövünk el a tóhoz, hogy megszenteljük azt - folytatta a parókus -, de ebben az évben különösen fontos ez az esemény számunkra, hiszen a kormány bőkezű támogatásával és a hévízi önkormányzat segítségével épül a templomunk, amely majdnem készen van, és nagy ünnepeinken már szolgálhatunk ott.

Papp Gábor, Hévíz polgármestere elmondta: az orosz ortodox egyházzal testvéri a kapcsolat, s mindenben segítik a templom építését.