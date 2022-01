A NÚSZ Zrt. tájékoztatója szerint 2021-ben mintegy 2,8 millió országos és megyei autópálya-matrica került forgalomba hazánkban. Ehhez képest az idei esztendőre eddig csupán 300 ezer darab éves országos és több mint 700 ezer darab megyei vignetta talált gazdára.

– A tavalyi esztendőre értékesített éves vignettamennyiség jelentős hányadát tehát még nem újították meg a közlekedők. Akik rendszeresen éves úthasználati jogosultságokkal közlekednek, azoknak már csak néhány napjuk van az idei e-matricájuk beszerzésére – írta a közleményben Bartal Tamás, a NÚSZ Zrt. vezérigazgatója, hozzátéve, hogy ez nem újdonság, hiszen kimutatásaik szerint sokan az utolsó pillanatra hagyják az új éves úthasználati jogosultságuk megvásárlását.

A közleményben arra is figyelmeztet a NÚSZ Zrt., hogy ugyancsak január 31. a díjfizetéshez kapcsolódó mentességek és kedvezmények igénylésének határideje. A mentességre jogosultak körét jogszabályban rögzítették – általában rendvédelmi szervek által üzemben tartott, illetve megkülönböztető jelzés használatára jogosult gépjárművekre vonatkozik –, a kedvezményt viszont nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak is igényelhetik. Ők a D2 díjkategóriába sorolt személygépkocsijukkal D1 díjkategóriájú e-matrica megváltásával használhatják a díjköteles úthálózatot. A nagycsaládosok a kedvezmény igényléséhez szükséges kérelmet a kormányablakokon keresztül nyújthatják be. Mozgáskorlátozottaknak a bejelentést nem kell évente megújítaniuk, jogosultságuk a mozgáskorlátozott parkolási igazolvány visszavonásával szűnik meg.