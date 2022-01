Ilyenkor fokozott figyelem irányul a hajléktalanokra. Kardos Ádám, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Hajléktalanok Gondozási Központjának szakmai vezetője elmondta: igyekeznek mindenkin segíteni étellel, meleg itallal, ha szükséges, akkor orvosi ellátáshoz juttatva a bajbajutottakat. A teajárattal rendszeresen felkeresik a város különböző részein élő hajléktalan embereket. Képünkön Kiss Renáta és Rácz Szilvia szociális segítők osztanak ételt a megyeszékhelyen.

Zalaegerszegen a hajléktalanok nagy része fűtött szállón vagy éjjeli menedékhelyen vészeli át a keményebb téli napokat. Vannak persze olyanok, akik megpróbálnak meghúzódni az árkádok alatt, lépcsőházakban és kapualjakban, valamint a dombhátakon a hegyi pincék környékén, nem lakáscélra használt ingatlanokban – tájékoztatott Kardos Ádám.

Hozzátette, hogy csökken az ellátottak száma. Az elmúlt években többnyire száz százalék feletti volt az éjjeli menedékhely kihasználtsága, idén viszont a fejlesztéseknek is köszönhetően 10-15 embert még tud fogadni a 75 férőhelyes intézmény. Az átmeneti szálló most is maximális 40 fős létszámmal üzemel.

Kardos Ádám elmondta még, hogy kevés problémás ember van jelenleg közterületen, többségüket sikerült meggyőzni, hogy vegye igénybe a gondozási központ szolgáltatásait. Az utcai szolgálat a téli időszakban napi 40-60 főt lát el. Ilyenkor élelmiszer- és ruhapótlással próbálnak segíteni, és folyamatosan figyelik az embereket, ha kell, naponta többször visszatérnek hozzájuk, hogy biztosan ne szenvedjenek egészségkárosodást.

A krízisautó-szolgálat napi 24 órában működik a megye teljes területén, és átlagosan hetente négy-öt alkalommal kell kivonulnia bajba jutott emberekhez.

Míg a szociális ellátásban a hideg tél a legnehezebb időszak, az agráriumban most jól jönnek a fagyok.

– A gyümölcsösökben nem okozott problémát az elmúlt napok hidegebbre fordult időjárása, mert a fák nyugalmi állapotban vannak – mondta az Alsószenterzsébeten gazdálkodó Molnár Ferenc, majd azzal folytatta: részükről inkább az volna kívánatos, hogy huzamosabb ideig, akár 10-12 napig maradjon így az időjárás.

Molnár Ferenc az alsószenterzsébeti ültetvényben Forrás: Gyuricza Ferenc

– Ez ahhoz kellene, hogy a rovar kártevők elpusztuljanak – magyarázta. – Ha enyhe a tél, azt a rovar kártevők is túlélik, az eltakarításuk pedig a jelenlegi vegyszerárak mellett nagyon sokba kerül. Az sem volna baj, ha 3-4 napig –15-18 fokig hűlne le a hőmérséklet, akkor biztosan megszabadulnánk tőlük.

Az agrármérnök hozzátette, az almának nagyobb a tűrőképessége, a barack már kényesebb. A vegetáció beindulása előtt azonban annak sem árt az a –7,6 fok, amit az idei tél eddigi leghidegebb éjszakáján, szombatra virradóra mért.

– Ami nagyon hiányzik, az a csapadék – folytatta. – Mifelénk éves szinten 1200 milliméter a megszokott, az utóbbi időben ehhez képest 800-850 millimétert kaptunk, s annak az eloszlása sem optimális. A hó nemcsak azért lenne jobb, mert szebbé varázsolja a tájat, hanem azért is, mert ahogy olvad, folyamatosan szivárog be a talajba.