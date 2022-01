Ennek jegyében januárban a háziállatokról „tanultak” az óvodások, s ekkor tartják az úgynevezett disznótoros napot is, amelyen a közös feladatok elvégzéséhez szükséges családi munkamegosztásról és az összefogásról szereznek ismereteket a 3–6 évesek. Pénteken kóstoló, táncház és Hochrein Judit zenés műsora várta a gyerekeket. A szülőket is bevonják a játékos ismeretszerzésbe, ezúttal kismalacfigurákat készítettek otthon a gyerekekkel együtt. Az így született alkotásokból az óvoda előterében látható kiállítás. Kovács Józsefné Judit tagóvoda-vezető arról tájékozatta lapunkat, hogy a családok követik az óvoda szakmai programját, szívesen csatlakoznak, amit most azt is bizonyít, hogy 86 különböző technikával készült kismalacfigura érkezett, és nincs köztük két egyforma. (Az óvoda jelenlegi létszáma 107 fő.)