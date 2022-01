A kamara mindennapi tevékenységét is nagyban befolyásolta a járvány, de nem ment a teljesítmény rovására, a kitűzött feladatokat teljesíteni tudták, óvintézkedésként mérsékelve a személyes találkozások számát – hangzott el a beszámoló elején.

Sabján Krisztián hozzátette, hogy a tavaszi korlátozások idején eredményesen lobbiztak a mezőgazdaság és az élelmiszeripar zavartalan működéséhez szükséges üzletek nyitvatartásáért.

Emellett közbenjártak azért is, hogy a nehéz helyzetbe került vendéglátóipari beszállítók, élelmiszer-nagykereskedők és erdőgazdálkodók is felvehessék a kamatmentes újraindítási gyorskölcsönt.

Sabján Krisztián az évértékelő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a zalai gazdálkodók kiemelkedő munkát végeztek 2021-ben, a nehéz helyzetben is folyamatosan segítették egymást. Elisme­rően szólt a falugazdász-hálózat munkájáról is. Tavaly az egységes támogatási kérelmek közel 70 százalékát a kamarai falugazdászok adták be. A Zala megyei falugazdászok 3263 kérelem benyújtásánál tudtak segíteni, és mindössze 162 kérelemnél volt szükség adategyeztetésre.

Sabján Krisztián a sajtótájékoztatón. Forrás: Katona Tibor

A beszámolóban elhangzott, hogy a kamara már hetedik éve látja el a helyi földbizottsági feladatokat. Megyénkben 133 települési agrárgazdasági bizottság dolgozik, és mintegy 500 fő vesz részt aktívan a munkájukban. A bizottságok alapvetően azzal foglalkoznak, hogy a helyi földvásárlások, földcserék, földbérletek megfelelő módon és zökkenőmentesen menjenek végbe.

A megyei kamara elnöke jelentős mérföldkőnek tartja a generációváltás ügyében a családi gazdaságokról szóló törvény elfogadását. Ezután a gazda egyetlen gazdaság­átadási szerződésbe foglalva át tudja adni az örökösnek még életében a gazdaságot a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel és a folyamatban lévő pályázatokkal együtt.

A zalai gazdálkodók a növénytermesztésben és az állattenyésztésben is jól teljesítettek. Az időjárási viszonyok miatt a terméseredmények eltérőek voltak a megye különböző területein. A földgáz árának nagymértékű változása a műtrágya árának négyszeresére emelkedését hozta, ami bizonytalanná teszi a gazdálkodók tavaszi indulását.

Sabján Krisztián úgy véli, hogy az új közös agrárpolitika számos változással fog járni. Ennek keretében gyakorlatilag minden kedvezményezettnek egyedi döntéseket kell meghoznia arról, hogy az idei évben tervezett vállalása megvalósítható lesz-e vagy sem.