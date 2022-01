– Összesen 135 köbméter tűzifát osztottunk ki, ennek értéke 2,5 millió forint, az önkormányzat 160 ezer forinttal, valamint mintegy félmillió forintos fuvarköltséggel járult hozzá – tájékoztatott Kovács Ferenc. – Ez alkalommal 40-en pályáztak, 38 igénylőt tudtunk támogatni, ketten nem feleltek meg a kritériumoknak. A családok 2–5 köbméter jó minőségű, száraz tüzelőt kaptak a télre – mondta.



Kovács Ferenc megvalósult, folyamatban lévő, illetve tervezett fejlesztésekről is szólt. Elmondta, hogy idén főként a település úthálózatát szeretnék rendbe tenni. Mindez annak függvénye, hogy mekkora sikerrel szerepelnek az e célra kiírt pályázatokon.



– Kül- és belterületen egyaránt szükség lenne egyes szakaszok rendbetételére – kezdte. – Meglátjuk, milyen lehetőségek lesznek idén. Ami az eredményeket illeti: tavaly több évtizedes problémát oldottunk meg azzal, hogy az Olajbányász utca egyik részén a háztartások szennyvízelvezetését sikerült a központi lovászi rendszerre rákapcsolni. Ezenkívül tavaly nyertes pályázatokhoz köthető munkálatokat is megkezdtünk, és ezek a befejezéshez közelednek. Elkészült az óvoda külső-belső felújítása 64 millió forint értékben, még átadásra vár. A Magyar falu programban támogatást nyertünk elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlásához – részletezte az önkormányzati vezető. – Egy elhagyott, gazos területet tettünk rendbe ennek keretében a főutcán, és közparkot alakítottunk ki. Térköves burkolatot kapott ez a rész, ahova padot és szemetest, illetve később majd egy faházat is elhelyezünk itt. Folytattuk a munkát az Olajbányász Művelődési Házban is, legutóbb a vizes­blokkok újultak meg 5 millió forintból. Nyertünk 6 millió forintot a sportöltöző renoválására, és 36 millió forint pályázati támogatást a fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat épületének felújítására. Üzemelt a strand is a nyáron, szeretnénk idén is megnyitni, bár egyre nehezebb üzemeltető vállalkozót találni – mondta.



A turisztikai fejlesztések közt pedig a légoltalmi pincében végeznek felújítási munkákat. Kovács Ferenc elmondta, kissé elhúzódik itt a kivitelezés, de nemrégiben megkapták a szellőzőrendszer modernizálására a terveket, úgyhogy várhatóan idén befejeződik a korszerűsítés. A légópince, Lovászi talán legkeresettebb turisztikai látványossága jelenleg is látogatható, tavaly ezernél többen keresték fel. Az ehhez kapcsolódó jegypénztár és a múzeum már elkészült, s még egy nagyobb méretű parkoló kialakítását tervezik a létesítmény környezetében.



– Több célra szeretnénk idén pályázni az útfelújítások mellett – tért át a célokra Kovács Ferenc. – A most üresen álló orvosi szolgálati lakást újítanánk fel, és a gondozási központ energetikai fejlesztését is meg kívánjuk oldani – mondta.