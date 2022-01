Az oktatásért felelős miniszter tanévenként nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó és a kiírt pályázatra jelentkező hallgatói részére. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege pedig 40 000 forint havonta. Ebben a tanévben a dél-zalai egyetemi központ hallgatói közül egyedüliként érdemelte ki az ösztöndíjat a Somogy-zalai megyehatárhoz közeli, de már annak túlsó oldalán található Zákányfalun élő fiatalember.

- Egy kaposvári szoftverfejlesztő vállalkozásnál dolgoztam nyáron és a főnököm, Jóföldi Endre hívta fel a figyelmem az ösztöndíjra - bocsátotta előre Aradi Róbert. - Amikor ő volt fiatal, szintén pályázott és ő is elnyerte (habár akkor még más volt a neve), így voltak tapasztalatai vele kapcsolatban, s úgy gondolta, talán nekem is jól jön. Nem tévedett - mondjuk, nagy esélye volt rá, hiszen mindenki számára örömteli, ha pénz áll a házhoz...

Aradi Róbert az oklevéllel, amit Prof. dr. Palkovics László innovációs és technológiai minisztertől személyesen vehetett át

Forrás: ZH Archívum

Aradi Róbert elmondta: az előző félévben egy 4-es jegye volt csak, a többit jeles értékeléssel zárta. Most végzős, mérnök-informatikusnak készül.

- A kiválósági ösztöndíjat azok kapják meg, akik nemcsak jól tanulnak, de szakmailag is magas szinten teljesítenek - árulta el Róbert. - Én ezt nem jutalomként fogom fel, hanem inkább ösztönzésként arra, hogy még jobban teljesítsek.

Mivel a fiatalembernek ez az utolsó féléve, csak erre a 6 hónapra kapja az ösztöndíjat, amit a kollégium költségeinek finanszírozására, élelmiszer- és ruhavásárlásra fordít.

- A kollégiumban magamról kell gondoskodnom - tette hozzá. - Ebben nagy segítséget jelentett számomra az ösztöndíj. Igaz, hogy Zákányfalu közel van Nagykanizsához, de az előző években sok órám volt és nehéz lett volna hazajutnom, ezért lettem kollégista. Most, a vége felé nincs annyi órám, mint korábban, de már megszoktam, másrészt így folyamatos kapcsolatban lehettem azzal a közösséggel, mely segített a szakdolgozatom elkészítésében is.

Természetesen, az ösztöndíjat Róbert arra költhetné, amire akarná, akár szórakozásra is, de fontos célnak tartja, hogy mire végez "felépítse" önmagát, s amennyire lehet, álljon a saját lábára.

- Emellett igyekszem az otthoniaknak is segíteni, mert édesanyám háztartásbeli, édesapám pedig sajnos, nemrég szívinfarktust kapott, s jelenleg is lábadozik, dolgozni egyelőre nem tud - fogalmazott Aradi Róbert, aki szabadidejében szívesen olvas és gitározni tanul. - Elvileg most, januárban végzek a tanulmányaimmal, aztán szoftverfejlesztőként szeretnék elhelyezkedni Kaposváron. Remélem, sikerül...