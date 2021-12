Az Alpin Green szakemberei ezekben a napokban láttak munkához.

Mint Tóth-Tanner Balázs, a cég vezetője érdeklődésünkre elmondta, augusztus 26-án a városra lecsapott vihar a temetői Szent Anna-kápolna mellett álló, kétszáz évnél idősebb, 2001 óta helyi jelentőségű természeti értéknek nyilvánított kislevelű hársfa ágait is megtépázta. A lehulló darabok megrongálták a 18 század közepe óta álló kápolna északi oldalán és a kereszt közelében is a tetőt. Ennek kijavításához kezdtek hozzá minap Az apró, ovális ablakos kápolnát már korábban is megrongálódott, 1930-ban villámcsapás miatt kigyulladt, akkor a közelében álló hársfa is roncsolódott. Most a tető kijavításával együtt a 26 méter magas, 22 méter koronaátmérőjű fa is kap kezelést, megtisztítják a fehér fagyöngytől az alpinista technikával dolgozó "fadoktorok".

Ezzel kapcsolatban Tóth-Tanner Balázs fontosnak tartotta megjegyezni, hogy karácsony környékén előszeretettel díszítésre használják, az asztali és a mennyezet dekorálására. Mivel a lakásban fellógatott csokorhoz képest a kinti fagyöngydísz sokkal tovább marad üde és zöld, ezért gyakran kerül házon kívülre. Fehér, ragacsos bogyója azonban fertőző, amit aztán a madarak visznek magukkal egyik fáról a másikra, ily módon terjesztve ezt a félélősködő, örökzöld növényt, ami elsősorban az alma-, a nyár-, a fűz- és akácfán jelenik meg, és az ágain gömbölyű, 60-100 centi átmérőjű bokrokat képez. A fagyöngy azonban a kéreg alá hatolva vizet és ásványokat von ki a fából, ezzel károsítja, statikailag gyengíti, ami miatt akár környezetére veszélyessé is teheti a fát.