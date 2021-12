Figyeljünk például arra, hogy a tűzijátékokat ne tároljuk fűtőeszköz, vagy sugárzó hő mellett, és tűzveszélyes anyaggal, benzinnel, gázolajjal, lakkokkal ne tároljuk egy helyen. Szintén ne tartsuk ezeket a tetőtérben, alagsorban vagy pincében. Zárjuk el a gyerekek és házikedvencek elől, valamint használat előtt olvassuk el a használati utasítást. Az elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú termékeket ne használjuk fel, ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, épületre. Figyeljünk, hogy a tűzijáték útjában ne legyen semmi, ügyeljünk az épített és a természetes környezetre is. Alkoholos befolyásoltság alatt ne használjunk tűzijátékot! Csak közterületen működtessünk tűzijátékot. A társasház erkélye nem számít közterületnek, ezért a társasházak ablakából, erkélyeiről ne indítsuk el ezeket. Menjünk le az utcára és a házaktól, fáktól, villanyvezetékektől távolabb működtessük őket.

A tűzoltókat minden évben több tucat, tűzijáték miatt kigyulladt fenyőhöz, tujához, kukához riasztják. Az elhasznált, de még forró tűzijátékot ne dobjuk a kukába, mert ki fog gyulladni, és azt is meggyújtja, ami a kuka közelében van. Minden évben előfordulnak autó- és lakástüzek is kukába dobott forró tűzijáték-maradványok miatt.

Figyeljünk oda a házi kedvencekre is, minden évben rengeteg kutya szökik meg, mert megijednek a tűzijátékoktól. Ne kössük meg őket, engedjük be őket a házba és zárjuk olyan helyre, ahonnan nem tudnak megszökni.

Többen töltik az óév utolsó napját társaságban, otthon. Bár kellemes időjárással búcsúzik tőlünk 2021, azonban továbbra is nagyon ügyelni kell a fűtésre! Kályhák, kandallók mellett ne halmozzunk fel égésterméket, hiszen egy kipattanó szikra könnyen lakástűzhöz vezethet. Karácsonyfáink közelében ne gyújtsunk meg gyertyát, csillagszórót, hiszen azok már kellően száraz állapotban vannak ahhoz, hogy akár egy perc alatt lángba borítsanak egy teljes szobát! - írja a KATVED.

Egy füstérzékelő idejekorán jelzi az esetleges problémát a tulajdonosoknak, és ugyancsak életmentő lehet egy szén-monoxid-érzékelő is! Nem kötelező, de erősen ajánlott egy porral vagy habbal oltó beszerzése is, amivel egészen addig mi is meg tudunk fékezni egy kisebb kiterjedésű tüzet, amíg saját testi épségünket nem kockáztatjuk!

Baj esetén pedig azonnal hívni kell a 112-es segélyhívó számot, és kérni kell a tűzoltók segítségét!