A téli szezonnyitón a cinkefamíliából a széncinege mellett kékcinke, barátcinege és a fenyvescinege is hálóba került. Zalai Béla, a botfai természetvédők ornitológusa nemcsak meggyűrűzte és az országos nyilvántartásba felvette a kismadarakat, hanem részletesen be is mutatta őket a zömmel gyerkőcökből, szüleikből, nagyszüleikből álló érdeklődők népes táborának. A gyerekek legjobban a nagy fakopáncsnak örültek, szerencséjük volt, mert megcsodálhatták a kis költöző énekesmadarat, a csilpcsalpfüzikét is, amelyik lehet, hogy ma már valamelyik melegebb éghajlatú országban csipegeti össze a rovarreggelijét.