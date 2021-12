- Úgy értesültem, hogy az elmúlt héten a Kanizsai Dorottya Kórházban kialakított oltóponton közel 6500 fő vette fel az első, a második vagy a harmadik oltást, ami számomra azt jelzi, hogy a kanizsai emberek felelőségteljesen viselkednek – mondta a képviselő, aki már maga is felvette a harmadik vakcinát. – A megerősítő oltással ismét kilencven százalék fölé emelhető a védettségi szint. A még oltatlanokat továbbra is kérjük, hogy vegyék fel mielőbb az oltást, mert a most terjedő delta vírusmutáns rájuk a legveszélyesebb, súlyos megbetegedést képes okozni.