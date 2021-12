A második adventi gyertyát dr. Udvardy György veszprémi érsek és Nagy Bálint, Keszthely polgármestere lobbantotta lángra, ami után hivatalosan is megkezdődött az országos katolikus karitatív akcióhét. A főpásztor lapunknak nyilatkozva arról is beszélt, a közelgő karácsony kapcsán talán érzékenyebbek vagyunk arra, hogy mindenki számára ünnepet varázsoljunk, köztük azoknak, akik év közben is segítségre szorulnak.