A zalai megyehatárhoz közeli faluban kísérleti jelleggel indította el a programot a Poór Gyula elnök vezette Somogy Megyei Polgárőr Szövetség, miután az Iharosberényi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület már több hasonlót szervezett az iskolában és az óvodában is.

A program keretében a helyi polgárőrelnök (egyben alpolgármester) Ledniczky Miklósné már két foglalkozást is tartott az iskola 3-4. osztályos diákjainak. Az elsőn játékosan ismerkedhettek a résztvevők a gyalogosközlekedés legfontosabb szabályaival, majd a gyakorlatban is kipróbálták az úttesten való helyes átkelés technikáját. A foglalkozás után a két osztályfőnök, Sznopekné Bognár Andrea és Szekeresné Lukács Beáta segítségével gyönyörű rajzok is készültek. A gyerekek nagyon várták a második foglalkozást, melyen az előadó vetített képes bemutatóval vezette be őket a kerékpáros-közlekedés szabályaiba. Ekkor a diákok közt fényvisszaverős mellényeket osztottak szét, de ajándékként kaptak baseball-sapkát, világítós szelepsapkákat, tornazsákot és küllőprizmát is. Az egyesület eszköztára pedig 5 darab jelzőtárcsával és 30 mágneses KRESZ-táblával gyarapodott a programban az országos, illetve a megyei polgárőrszövetség jóvoltából.

A program hozadéka az is, hogy a gyerekek kapcsolatba kerülnek a polgárőrséggel, s így talán biztosítva lesz az utánpótlás