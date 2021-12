Vállus, Balatongyörök, Vonyarcvashegy és Gyenesdiás közös adventi koszorúján minden hétvégén máshol lobban fel a gyertya fénye. Kovács Balázs, Vonyarcvashegy alpolgármestere szerint "az összefogás, az együtt gondolkodás és az egymás iránti tisztelet jegyében, ami a közösségépítő és az összetartó erő egyik szimbóluma".

- Ez a négy adventi hétvége az elmúlt meggyötört éven való felülemelkedést is jelenti, illetve a jövőbe vetett bizalmat - ezt már Csillag Vince, Balatongyörök alpolgármestere emelte ki a közös gyertyagyújtást követően.

Vállus első embere, Herczeg Béla pedig hozzátette: bezárkózott a világ, és a gyertyagyújtás üzenet is arról, hogy mit szeretne a négy település közössége. A közös gyertyák szerinte "békét, szeretetet, egymás tiszteletét s megértését hirdetik, és arra is figyelmeztetnek, hogy észrevegyük azokat az embereket, akik rászorulnak a segítségre". Ezekre a fénygyújtásokra nagy szükség van a legsötétebb téli éjszakákon.

Ezt már a házigazda település alpolgármestere mondta. Góth Imre úgy fogalmazott: "Nagyon igénybe vette Gyenesdiás lakóit az elmúlt időszak, a Covid-vírussal folytatott küzdelem. Sok jó embert veszítettünk el, és most rájuk is emlékezünk, illetve próbáljuk erősíteni azt a közösséget, amelytől Gyenesdiás és a kistérség is erősebb lesz." A gyertyagyújtást adventi műsor követte.