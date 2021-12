Az egyéb időtartamokra (havi, heti) érvényes úthasználati díjakat továbbra is a hagyományos matricák megvásárlásával fizethetjük ki, ám február elsejével ezeket is e-matricák váltják fel. A díjak ez utóbbiak esetében sem változnak. A DARS d.d., azaz a Szlovén Autópálya-kezelő Részvénytársaság tájékoztatója szerint az e-vignettákhoz online úton, illetve a kijelölt árusítóhelyeken személyesen is hozzá lehet majd jutni, ez elvileg azt jelenti, hogy Magyarországon is megvásárolhatók lesznek.