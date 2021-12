Úgy szövök, mintha festenék, nálam ez a két világ úgy látszik elválaszthatatlan. Általában gyapjú és lenfonallal dolgozom, húsz-harminc színt megfestek a munka elején, s azokat használom. Amikor festek, akkor sem a tubusból kinyomott festéket, hanem azok keverékét használom. Próbálom ezt a hatást a textilképeken is elérni. Ha mégsem olyan a hatás, mint amilyet szeretnék, akkor visszabontom a szálakat és újra szövöm azt a részt. Számomra nagyon fontos, hogy mindig meglegyen az összhang. Igényes vagyok ilyen téren, még ha hónapokig is dolgozom egy alkotáson. A most kiállított másik művön, a „Széles a Balaton vize...” című képen belecsempésztem egy batikolt részt, középen a halászok alakját pedig festettem, az alján kárpitszövés. Ez a vegyes technika időutazás is egyben.

Formanek Zsuzsa keramikusművész Kísérlet lebegése című alkotása kategóriagyőztes lett