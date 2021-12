A három jelölt faj között védett és fogható hal egyaránt előfordul. A bodorka jól ismert vidékünkön is, hiszen szinte minden halas vizünkben megtalálható. Elsősorban a ragadozó halaink táplálkozásában van szerepe, de ízletes húsa miatt a nagyobb, akár 15-20 centiméteres hosszt elérő példányok emberi fogyasztásra is alkalmasak. A bagolykeszeg a jellegzetesen nagy szeméről kapta az elnevezését. Mérete miatt ezen faj horgászati jelentősége is csak kevésbé számottevő, pedig húsa kiváló ízű, halászlevekhez, füstölésre kiválóan alkalmas, s paprikás lisztbe beforgatva, forró olajban kisütve is érdemes próbálkozni vele. Magyarországon is előfordul, bár kevésbé, mint a bodorka.

Bagolykeszeg

Bodorka