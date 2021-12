- Háziorvosunk, dr. Simán László javaslata alapján szereztük be a berendezéseket, melyek a háziorvosi és a házi gyermekorvosi rendelő eszközállományát gyarapítják – mondta el a polgármester. A település egészségházának fejlesztéséhez kapcsolódik az önkormányzat egy másik sikeres pályázata is. Ennek keretében a Belügyminisztériumtól több mint 24 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a falu. A pénzből a jövő év elején megújulhat az intézmény épületének homlokzata, lábazata és faburkolatai, valamint napelemek kerülnek a tetőre, és lezajlik a kazáncsere és a fűtés korszerűsítése is. A korábbi évek kisebb, önerős fejlesztései után ezzel végbemegy az épület teljes felújítása.