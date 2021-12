Erről számolt be érdeklődésünkre Kelemen Tamás polgármester. A rendezvényre ellátogató több száz érdeklődő fogadásához eddig az iskola épülete biztosította a hátteret, itt lehetett öltözni, melegedni, mosdót használni, de most erre nincs mód. A hagyományos adventi rendezvényeik is korlátozottak, mondta a polgármester, de a tervek szerint megrendezik az első téli fesztiváljukat a szabadtéren, december 4-én 14 órától a könyvtár udvarán és a piactéren, ahová Mikulás-jelmezes résztvevőket várnak. A programban lesz forraltbor-főző verseny, Mikulás-diszkó, Mikulás-felvonulás és Mikuláscsizma-rúgó verseny, valamint jótékonysági gofri- és palacsintasütés, amelynek bevételével az óvoda szülői munkaközösségét támogatják.