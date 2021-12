– Az elmúlt években számtalan olyan fejlesztés valósult meg ebben a térségben, amely akár távolabbi vidékekről is idevonzza a horgászokat, ennek ma is szemtanúi lehettünk – folytatta az államtitkár. – Pusztaszentlászló egyik kiemelt helyszíne ennek a folyamatnak, élen jár, és másoknak is példát mutat a lehetőségek kihasználása terén. Az önkormányzat, illetve maga a horgászegyesület is olyan összegeket nyert el a terület- és településfejlesztési operatív programban, a Magyar Falu Programban, illetve egyéb pályázati alapokból, amelyek révén a tó környezetét, valamint magát a tavat is fejleszteni tudták, s ezáltal valódi turisztikai célponttá tették.