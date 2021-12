A pályázat részeként eljut a következő egy évben Zalaapátiba például a Papírszínház, ami interaktív, komplex foglalkozást nyújt, továbbá lesz népi játszótér, bevonják a gyerekeket néptánc- és népijáték-bemutatóba, lesz huszár- és fegyverseregszemle is március 15-én, és szeretnék a hangszerekkel való ismerkedést is biztosítani, a keszthelyi zeneiskolával közösen – fogalmazott Pozsegovits Borbála. Hozzátette: a következő egy évben kézműveshetet is szerveznek, melyben lesz például főzés, népi játszótér és néptánc, a hagyományokra építve.

Pozsegovits Borbála intézményvezető két oldalán Vitályos Eszter és

Fekete Péter államtitkárok a díj átadásakor Fotó: Vincze Tibor