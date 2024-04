Végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza az ügyészség azzal a férfival szemben, aki puskát adott ismerősének, pedig ő nem rendelkezett ehhez engedéllyel. Az esetre úgy derült fény, hogy egy vadásztársuk értesítette az illetékeseket. A történtek miatt büntetőeljárás indult, ebben nemrég készült el a vádirat. Ennek lényege szerint tette miatt vádlottá lett 59 éves nagykanizsai férfi egy vadásztársaság tagjaként 2022. június 19-én estére vadászatot tervezett, ahova magával vitte a vadászatban jártas, ám lőfegyvertartási engedéllyel nem rendelkező férfi ismerősét is, akinek átadta egyik lőfegyverét is, majd mindketten külön vadászleseken helyezkedtek el. Az 59 éves férfi a biztonságos vadászat érdekében jelezte egy szintén vadászatot tervező sportvadásztársának, hogy ő és “puska nélküli” kísérője is a körzetben fognak vadászni. Mivel a férfival kapcsolatban korábban több panasz is érkezett arról, hogy jogosulatlanul vadászó kísérőjével jár vadászni, a sportvadász értesítette a vadásztársaság vezetőségét, akik rendőri segítséggel ellenőrzést hajtottak végre. Mivel az 59 éves férfi az engedéllyel tartott lőfegyverét átadta az engedéllyel nem rendelkező társának, a Nagykanizsai Járási Ügyészség lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt emelt vádat vele szemben, melyben 1 év 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta, közölte dr. Németh Eszter, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője.