Eszerint az ügyben vádlott, korábban már bűncselekményekért többször elítélt 34 éves újudvari férfi egy nagykanizsai pékségnél dolgozott éjszakai műszakban, amikor 2023. július 3-án a munka végeztével megkérte áruszállító kollégáját, hogy vigye ki őt a buszpályaudvarra. Az autóba ülve észrevette, hogy munkatársa ülésen hagyott mellényében ott a pénztárcája. Ezért annak érdekében, hogy a kocsiban egyedül maradhasson, közölte társával, nem siet az állomásra, ráér az áru kirakodása után is őt odavinni. A sofőr erre tekintettel két helyen kirakodott, ezt kihasználva enyveskezű útitársa elemelte a 100 ezer forintot, okiratokat és bankkártyát rejtő tárcát, majd kiszállt a gépkocsiból.

Az újudvari férfi máskor is élt a lehetőséggel, 2023 augusztusában és szeptemberében is több doboz, összesen 35 ezer forint értékű bonbont rejtett a ruházatába egy nagykanizsai benzinkúton, ahol aztán egy üdítőt kifizetett, majd távozott szerzeményeivel.

Később is próbálkozott, 2023. október elején négy alkalommal is bement egy nagykanizsai élelmiszer-áruházba, ahol ruhájába rejtett 9 üveg whiskyt, valamint több dezodort, összesen 87 ezer forint értékű árut. Az újudvari férfi a zsákmányait értékesítette, megélhetésére költötte a pénzt.

A többszörös visszaesőnek számító, letartóztatott férfivel szemben a Nagykanizsai Járásbíróság többrendbeli lopás bűntette miatt emelt vádat, és 2 év 4 hónap fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.