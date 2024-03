A horrorisztikus történet részleteiről csütörtökön a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságon tartott sajtótájékoztatón számolt be a bűnügyi osztály vezetője, Vizlendvay József őrnagy és helyettese, Séfer József alezredes.

Mint elhangzott, az ügy felderítéséhez az a korábbi eset vezetett, aminek nyomozása március 4-én kezdődött, amikor egy hajléktalan tett bejelentést, hogy az egykori szennyvíztísztító telep melletti területen elásott holttestet talált. A rendőrök három órán belül a tettesek nyomára akadtak, egy 21 éves zalaegerszegi férfit és 32 éves nemesapáti társát elfogták, a harmadik, 45 éves férfi kezén pár nappal később csattant a bilincs.

Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Mint kiderült, tavaly novemberben az egykori szennyvíztelepen lakó hat hajléktalan közül négyen ittas állapotban összevitatkoztak. Hárman estek neki 53 éves áldozatuknak, megrugdosták, kézzel és hosszabb fadarabbal többször megütötték. A szerencsétlen ember sérüléseibe nem sokkal később belehalt, holttestét a telep közelében elásták a tettesek, akiket a bíróság letartóztatott.

Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Ennek az ügynek a nyomozása kapcsán olyan adat merült fel, hogy a hajléktalanokhoz tartozó két nő hosszabb ideje, tavaly ősz óta nem mutatkozik. Eltűnésük miatt indult eljárás, ebben a régi vízmű környezetében a terepen tetemkereső kutyát is bevetettek, kihallgatták a letartóztatásba került 21 éves zalaegerszegi férfit is, akinél poligráfos vizsgálatot is alkalmaztak. Ennek során március 19-én arról beszélt, hogy egy 49 éves hajléktalan társuk megverte az ötvenes éveiben járó élettársát, és a nő belehalt a sérüléseibe. A fiatal férfi megmutatta azt a helyet is, ahová eltemette a tettes a nő maradványait.

Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A rendőrség rövid időn belül elfogta a 49 éves férfit, akinek a letartóztatást elrendelte a bíróság. Mint kiderült a Zala vasúti hídja közelében féltékenysége miatt bántalmazta élete párját, aki a sérüléseibe belehalt. Ez után a férfi a nyomok eltüntetésére betakarta pokróccal, próbálta így felgyújtani, de nem járt sikerrel, emiatt áldozatát a Zalába dobta, ám a víz nem vitte el, ezért a testet kiemelte, újra próbálkozott az elégetéssel, majd a maradványokat feldarabolta, szatyrokban bokros területre vitte, elásta. Ez után azt híresztelte, hogy a nő külföldre távozott két személy társaságában.

A rendőrségi sajtótájékoztatón Sznopek Veronika őrnagy, a rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Vizlendvay József, Séfer József, valamint dr. Jánky Judit, megyei főügyészség sajtószóvivője

Fotó: Arany Gábor

A két ügyben halált okozó testi sértés miatt folyik a büntetőeljárás.