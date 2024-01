Először dr. Gergye Tamás bíró tanúk vallomását ismertette. Ezek egyike arról szólt, hogy M. Gábor és a faluban huzamos ideje hajléktalanként élő, nála öt évvel fiatalabb barátja régóta viharos kapcsolatot tartott fenn egymással. Sokat veszekedtek, s ez nem egyszer tettlegességig fajult, különösen, ha mélyebben néztek a pohár fenekére, ami pedig gyakran megesett.

A bíró ismertette annak a férfinak a vallomását is, aki a tavaly március óta letartóztatásban lévő M. Gábornak egy ideig zárkatársa volt. A férfi arról számolt be, hogy M. Gábor beszélt neki a halállal végződő estéről. Eszerint azon a napon, 2021. december 4-én délután együtt kezdett italozni a barátjával, estére lerészegedtek, és a vendége szexuálisan közeledett hozzá.

Emiatt verekedés tört ki, M. Gábor kést ragadott, az ittas barátja pedig beleesett a pengébe. Miután a zárkatárs által elmondottakat a nyomozók ismertették az orosztonyi férfival, ő részletes beismerő vallomást tett. Ezt azonban a bíróság előtt már visszavonta, és pusztán annyit ismert el, hogy eltemette a halott barátját.

A szerdai tárgyaláson elhangzottak a perbeszédek, a vádat képviselő dr. Nagy András ügyész a vallomások ellentmondásaira hívta fel figyelmet. Volt olyan alkalom, amikor M. Gábor azt állította, december 4-e előtt napokig nem látta barátját, másnap reggel pedig holtan találta az ágya mellett. Utána elismerte, aznap járt nála a fiatalabb férfi, és beszélt a közös italozásról is. Máskor azt állította, barátja este elment tőle, és reggel vette észre, hogy holtan fekszik nála a földön. A megtalálását is többféleképpen mondta el, az egyik variáció szerint kisebb vérnyomok voltak a test körül, de ezt annak tudta be, hogy a barátjának néha eleredt az orra vére, emiatt ki is takarította a lakást. A másik változat szerint semmilyen sérülést nem látott a holttesten, amit egyébként M. Gábor az udvarán ásott el, és 2022. március 1-én itt találták meg. Különös módon sérülés nélküli póló volt rajta, ami arról árulkodott, hogy M. Gábor átöltöztette mielőtt eltemette. A barátja halált ugyanis a hastájékán és a szegycsontja alatt ért két szúrás okozta, ami ellentmond a beleesés lehetőségének, emellett súlyos bántalmazásról, bordatörésekről árulkodó sérüléseket is találtak a testen.

M. Gábort aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolta meg a főügyészség. Beismerés, tárgyalásról lemondás esetére pedig 20 év fegyház kiszabására téve indítványt.

A védő, dr. Schein István perbeszédben M. Gábor szakértők által megállapított személyiségzavarát hozta fel, és hogy két durva, alkoholizáló férfi közötti konfliktus vezetett a tragédiához, de nem tudható pontosan, hogy mi történt azon az estén. Végezetül a bűncselekmény elkövetését tagadó védence felmentését indítványozta, illetve a bűnösség megállapítása esetén minősítések mellőzését.

A tárgyalást ítélethirdetésre jövő csütörtökre elnapolták.